В Україні врегулюють особливості парламентської служби: комітет схвалив закон

В Україні врегулюють особливості парламентської служби. Комітет з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує Раді схвалити за основу відповідний законопроект №4530.
Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Ради.
"Комітет 20 голосами "за" прийняв рішення включити до порядку денного сесії та рекомендувати Верховній раді прийняти за основу законопроект №4530, а законопроект №4530-1 - відхилити", - вказано у повідомленні.
Документ визначає загальні засади діяльності парламентської служби. Вводиться поняття парламентської служби; принципи діяльності парламентських службовців; посади парламентської служби тощо.
Пропонується визначити такі складові системи управління парламентською службою: Верховну раду, голову ВР, комітети Ради, голів комітетів, керівника Апарату, комісію з питань добору парламентських державних службовців категорії "А", комісію з питань добору парламентських державних службовців категорій "Б" і "В", службу управління персоналом апарату.
Визначаються повноваження кожного суб’єкта управління парламентською службою.
До претендентів на посади парламентської державної служби визначені загальні та спеціальні вимоги. А саме прописане коло суб’єктів, які визначають спеціальні вимоги, у порівнянні із законом:
У законі визначені й особливості дисциплінарної відповідальності парламентських держслужбовців, а також припинення парламентської держслужби та гарантії прав парламентських держслужбовців після припинення служби.
Нагадаємо, на цьому тижні відбудуться перші пленарні засідання Верховної ради в цьому році. Нардепи серед іншого планують розглянути й законопроект про парламентську службу.