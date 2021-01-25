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В Украине урегулируют особенности парламентской службы: комитет одобрил закон

Украина, Понедельник 25 января 2021 17:14
В Украине урегулируют особенности парламентской службы: комитет одобрил закон
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине урегулируют особенности парламентской службы. Комитет по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует Раде принять за основу соответствующий законопроект №4530.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Рады

"Комитет 20 голосами "за" принял решение включить в повестку дня сессии и рекомендовать Верховной раде принять за основу законопроект №4530, а законопроект №4530-1 - отклонить", - указано в сообщении.

О чем законопроект

Документ определяет общие принципы деятельности парламентской службы. Вводится понятие парламентской службы; принципы деятельности парламентских служащих; должности парламентской службы и тому подобное.

Предлагается определить такие составляющие системы управления парламентской службой: Верховная рада, председатель ВР, комитеты Рады, главы комитетов, руководитель Аппарата, комиссия по отбору парламентских государственных служащих категории "А", комиссия по отбору парламентских государственных служащих категорий "Б" и "В", служба управления персоналом аппарата.

Определяются полномочия каждого субъекта управления парламентской службы.

К претендентам на должности парламентской государственной службы определены общие и специальные требования. А именно прописан круг субъектов, которые определяют специальные требования, по сравнению с законом:

  • на должность руководителя Аппарата - требования определяет глава ВР;
  • на должности первого заместителя (первых заместителей), заместителей руководителя Аппарата - руководитель Аппарата по согласованию со спикером;
  • на должности руководителей структурных подразделений (кроме руководителей секретариатов комитетов) - руководитель Аппарата;
  • на должности руководителей секретариатов комитетов - руководитель Аппарата по согласованию с главой соответствующего комитета;
  • на другие должности парламентской службы - руководитель Аппарата по представлению руководителей соответствующих структурных подразделений.

В законе определены и особенности дисциплинарной ответственности парламентских госслужащих, а также прекращение парламентской госслужбы и гарантии прав парламентских госслужащих после прекращения службы.

Напомним, на этой неделе состоятся первые пленарные заседания Верховной рады в этом году. Нардепы среди прочего планируют рассмотреть и законопроект о парламентской службе.

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