В Україні врегулюють особливості парламентської служби: комітет схвалив закон

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

В Україні врегулюють особливості парламентської служби. Комітет з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує Раді схвалити за основу відповідний законопроект №4530.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Ради.

"Комітет 20 голосами "за" прийняв рішення включити до порядку денного сесії та рекомендувати Верховній раді прийняти за основу законопроект №4530, а законопроект №4530-1 - відхилити", - вказано у повідомленні.

Про що законопроект

Документ визначає загальні засади діяльності парламентської служби. Вводиться поняття парламентської служби; принципи діяльності парламентських службовців; посади парламентської служби тощо.

Пропонується визначити такі складові системи управління парламентською службою: Верховну раду, голову ВР, комітети Ради, голів комітетів, керівника Апарату, комісію з питань добору парламентських державних службовців категорії "А", комісію з питань добору парламентських державних службовців категорій "Б" і "В", службу управління персоналом апарату.

Визначаються повноваження кожного суб’єкта управління парламентською службою.

До претендентів на посади парламентської державної служби визначені загальні та спеціальні вимоги. А саме прописане коло суб’єктів, які визначають спеціальні вимоги, у порівнянні із законом:

на посаду керівника Апарату - вимоги визначаються головою ВР;

на посади першого заступника (перших заступників), заступників керівника Апарату - керівником Апарату за погодженням зі спікером;

на посади керівників структурних підрозділів (крім керівників секретаріатів комітетів) - керівником Апарату;

на посади керівників секретаріатів комітетів - керівником Апарату за погодженням з головою відповідного комітету;

на інші посади парламентської служби - керівником Апарату за поданням керівників відповідних структурних підрозділів.

У законі визначені й особливості дисциплінарної відповідальності парламентських держслужбовців, а також припинення парламентської держслужби та гарантії прав парламентських держслужбовців після припинення служби.

Нагадаємо, на цьому тижні відбудуться перші пленарні засідання Верховної ради в цьому році. Нардепи серед іншого планують розглянути й законопроект про парламентську службу.