В Украине упростили выдачу водительских прав переселенцам без прописки

Сервисные центры Министерства внутренних дел упростили выдачу водительских прав переселенцам без прописки. Соответствующее постановление Кабинета министров накануне вступило в силу.
Об этом говорится в сообщении на сайте МВД.
Сообщается, что теперь сервисные центры МВД регистрируют авто и выдают удостоверения водителя всем внутренне перемещенным лицам.
Принятые изменения предусматривают возможность переселенцам без зарегистрированного основного места жительства получать в сервисных центрах МВД следующие услуги:
В таком случае к пакету документов дополнительно предоставляется справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица, в которой указано фактическое место жительства. Также администратору сервисного центра МВД можно предъявить справку в электронном формате через приложение "Дія".
Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада планирует упростить оформление украинских паспортов с отметкой о регистрации на временно оккупированных территориях.
Кроме того, переселенцам хотят разрешить получать пенсии в отделениях "Укрпочты".