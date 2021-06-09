В Україні спростили видачу водійських прав переселенцям без прописки

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ спростили видачу водійських прав переселенцям без прописки. Відповідна постанова Кабінету міністрів напередодні набрала чинності.
Про це йдеться в повідомленні на сайті МВС.
Повідомляється, що тепер сервісні центри МВС реєструють авто і видають посвідчення водія всім внутрішньо переміщеним особам.
Прийняті зміни передбачають можливість переселенцям без зареєстрованого основного місця проживання отримувати в сервісних центрах МВС наступні послуги:
У такому випадку до пакету документів додатково надається довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, в якій зазначено фактичне місце проживання. Також адміністратору сервісного центру МВС можна пред'явити довідку в електронному форматі через додаток "Дія".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада планує спростити оформлення українських паспортів з відміткою про реєстрацію на тимчасово окупованих територіях.
Крім того, переселенцям хочуть дозволити отримувати пенсії у відділеннях "Укрпошти".