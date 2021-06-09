RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні спростили видачу водійських прав переселенцям без прописки

Автор: РБК-Україна

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ спростили видачу водійських прав переселенцям без прописки. Відповідна постанова Кабінету міністрів напередодні набрала чинності.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МВС.

Повідомляється, що тепер сервісні центри МВС реєструють авто і видають посвідчення водія всім внутрішньо переміщеним особам.

Прийняті зміни передбачають можливість переселенцям без зареєстрованого основного місця проживання отримувати в сервісних центрах МВС наступні послуги:

  • складати іспити на право керування транспортними засобами;
  • обмінювати і відновлювати водійське посвідчення;
  • реєструвати та перереєструвати транспортні засоби.

У такому випадку до пакету документів додатково надається довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, в якій зазначено фактичне місце проживання. Також адміністратору сервісного центру МВС можна пред'явити довідку в електронному форматі через додаток "Дія".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада планує спростити оформлення українських паспортів з відміткою про реєстрацію на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, переселенцям хочуть дозволити отримувати пенсії у відділеннях "Укрпошти".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Міністерство внутрішніх справ Українипереселенцыправа человека