В Украине упростили регистрацию маломерных судов

Владельцев маломерных судов избавили от обязательного техосмотра
Кабинет министров Украины упростил процедуру регистрации маломерных судов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
В частности, сегодня правительство утвердило постановление, согласно которому отменены:
По данным правительства, теперь 30% судовладельцев освобождены от обязательной регистрации судна, а 100% владельцев маломерных судов - от обязательного прохождения технического осмотра при регистрации.
Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины упростил выдачу удостоверений моряка. Предполагается, что такие документы будут выдавать по принципу "единого окна" - открыто и прозрачно.