В Украине упрощают выдачу удостоверений моряка

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Удостоверения моряка будут выдавать по принципу "единого окна"

Кабинет министров Украины упрощает выдачу удостоверений моряка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Алексея Гончарука.

По его словам, украинские моряки больше не будут сталкиваться с вымогательством и коррупцией при выдаче документов.

"Удостоверение личности моряка будут выдавать по принципу "единого окна" - открыто и прозрачно. Современные центры обслуживания ГП "Морречсервис" уже успешно работают в Одессе, Измаиле, Херсоне и Мариуполе", - отметил Гончарук.

Премьер добавил, что с 1 июня 2020-го года эти документы также будут выдавать и Центры предоставления административных услуг. В будущих планах - внедрение электронного сервиса для моряков.

Напомним, с 1 марта в Украине вступили в силу изменения правил пересечения границы с Россией. В частности, граждане Украины теперь могут пересекать границу с РФ при наличии загранпаспорта. В то же время украинцы смогут въезжать в страну из России по внутреннему паспорту.

В Кабмине напоминают о запрете пересечения границы с РФ через неподконтрольные правительству пункты пропуска на временно оккупированной территории.