В Україні спростили реєстрацію маломірних суден

Кабінет міністрів України спростив процедуру реєстрації маломірних суден. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Зокрема, сьогодні уряд затвердив постанову, згідно з яким скасовано:

обов'язкову реєстрацію суден до 4 метрів, оснащених механічним двигуном (двигунами) з загальною максимальною потужністю до 10 кВ, в Судновій книзі України;

обов'язковий техогляд для всіх некомерційних маломірних суден під час реєстрації у Судновій книзі України за наявності документа, що підтверджує технічні характеристики судна.Таким документом може бути сертифікат або паспорт з відомостями про ідентифікаційний номер, марку, модель, рік виготовлення, модель та номер двигуна і так далі.

За даними уряду, тепер 30% судновласників звільнені від обов'язкової реєстрації судна, а 100% власників маломірних суден - від проходження обов'язкового технічного огляду при реєстрації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України спростив видачу посвідчень моряка. Передбачається, що такі документи будуть видавати за принципом "єдиного вікна" - відкрито і прозоро.