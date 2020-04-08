ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине упростили регистрацию маломерных судов

Новости » Политика     08.04.2020 - 15:02
В Украине упростили регистрацию маломерных судов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Владельцев маломерных судов избавили от обязательного техосмотра

Кабинет министров Украины упростил процедуру регистрации маломерных судов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

В частности, сегодня правительство утвердило постановление, согласно которому отменены:

  • обязательная регистрация судов до 4 метров, оснащенных механическим двигателем (двигателями) с общей максимальной мощностью до 10 кВ, в Судовой книге Украины;
  • обязательный техосмотр для всех некоммерческих маломерных судов во время регистрации в Судовой книге Украины при наличии документа, подтверждающего технические характеристики судна. Таким документом может быть сертификат или паспорт со сведениями об идентификационном номере, марке, модели, годе изготовления, модели и номере двигателя и так далее.

По данным правительства, теперь 30% судовладельцев освобождены от обязательной регистрации судна, а 100% владельцев маломерных судов - от обязательного прохождения технического осмотра при регистрации.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины упростил выдачу удостоверений моряка. Предполагается, что такие документы будут выдавать по принципу "единого окна" - открыто и прозрачно.

Кабмин запретил прекращение соцвыплат переселенцам на период карантина
Новости Украины Кабинет Министров Украинысуднорегистрация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь