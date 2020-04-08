В Украине упростили регистрацию маломерных судов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Владельцев маломерных судов избавили от обязательного техосмотра

Кабинет министров Украины упростил процедуру регистрации маломерных судов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

В частности, сегодня правительство утвердило постановление, согласно которому отменены:

обязательная регистрация судов до 4 метров, оснащенных механическим двигателем (двигателями) с общей максимальной мощностью до 10 кВ, в Судовой книге Украины;

обязательный техосмотр для всех некоммерческих маломерных судов во время регистрации в Судовой книге Украины при наличии документа, подтверждающего технические характеристики судна. Таким документом может быть сертификат или паспорт со сведениями об идентификационном номере, марке, модели, годе изготовления, модели и номере двигателя и так далее.

По данным правительства, теперь 30% судовладельцев освобождены от обязательной регистрации судна, а 100% владельцев маломерных судов - от обязательного прохождения технического осмотра при регистрации.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины упростил выдачу удостоверений моряка. Предполагается, что такие документы будут выдавать по принципу "единого окна" - открыто и прозрачно.