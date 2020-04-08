В Україні спростили реєстрацію маломірних суден

Власників маломірних суден звільнили від обов'язкового техогляду
Кабінет міністрів України спростив процедуру реєстрації маломірних суден. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Зокрема, сьогодні уряд затвердив постанову, згідно з яким скасовано:
За даними уряду, тепер 30% судновласників звільнені від обов'язкової реєстрації судна, а 100% власників маломірних суден - від проходження обов'язкового технічного огляду при реєстрації.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України спростив видачу посвідчень моряка. Передбачається, що такі документи будуть видавати за принципом "єдиного вікна" - відкрито і прозоро.