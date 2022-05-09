В Украине упростили регистрации безработных. Президент подписал закон

Упрощение регистрации

Согласно закону, всем внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и людям на территориях активных боевых действий статус безработного будет предоставляться с 1-го дня регистрации в центре занятости и будет назначаться пособие по безработице.

Для подтверждения статуса лицу необязательно посещать центр занятости лично - можно воспользоваться телефоном, сообщить информацию с помощью мессенджера, электронной почты и тому подобное.

Люди, которые не имели возможности прекратить трудовые отношения и забрать свою трудовую книжку, также смогут зарегистрироваться в качестве безработных по своему заявлению. Одновременно Госслужба занятости информирует об этом работодателя, Пенсионный фонд и Налоговую службу, а данные о трудовом стаже получает в государственных реестрах.

Стимулы работодателям

Закон предусматривает дополнительные экономические стимулы для работодателей, трудоустраивающих внутренне перемещенных лиц. ВПЛ, которые хотят начать собственный бизнес, получат финансовую помощь от государства.

Закон также совершенствует программу оказания помощи по частичной безработице, которая распространится на малые предприятия и физических лиц-предпринимателей в случае потери работниками части зарплаты из-за остановки или сокращения производства (выполнения работ, предоставления услуг).

Для работодателей упрощается возможность получить или продлить действие разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства. Документы будут отправлять Госслужбе занятости любым удобным способом. Исключение составят граждане РФ и Беларуси - здесь нужно согласование СБУ.

Напомним, ранее правительство приняло постановление, которым упростило регистрацию в Государственной службе занятости украинцев, что потеряли работу во время действия военного положения. Люди не имеющие полного пакета документов для подачи заявления, смогут встать на учет по безработице по упрощенной процедуре - через приложение или портал Дія.