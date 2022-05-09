В Україні спростили реєстрації безробітних. Президент підписав закон

Спрощення реєстрації

Так, відповідно до закону, всім внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та людям на територіях активних бойових дій статус безробітного буде надаватися з 1-го дня реєстрації в центрі зайнятості та призначатиметься допомога по безробіттю.

Для підтвердження статусу особі не обов’язково відвідувати центр зайнятості особисто - можна скористатись телефоном, повідомити інформацію за допомогою месенджера, електронної пошти тощо.

Люди, які не мали можливості припинити трудові відносини та забрати свою трудову книжку, також зможуть зареєструватися в якості безробітних за своєю заявою. Одночасно Держслужба зайнятості інформує про це роботодавця, Пенсійний фонд та Податкову службу, а дані про трудовий стаж отримує в державних реєстрах.

Стимули роботодавцям

Закон передбачає додаткові економічні стимули для роботодавців, які працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб. Натомість ВПО, які хочуть розпочати власний бізнес, отримають фінансову допомогу від держави.

Закон також вдосконалює програму надання допомоги по частковому безробіттю, яка пошириться на малі підприємства та фізичних осіб-підприємців у разі втрати працівниками частини зарплати через зупинення чи скорочення виробництва (виконання робіт, надання послуг).

Для роботодавців спрощується можливість отримати або продовжити дію дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Документи надсилатимуть Держслужбі зайнятості будь-яким зручним способом. Виключення становитимуть громадяни РФ та Білорусі - тут потрібно погодження СБУ.

Нагадаємо, раніше уряд прийняв постанову, якою спростив реєстрацію в Державній службі зайнятості українців, що втратили роботу під час дії воєнного стану. Особи, які не мають повного пакету документів для подачі заявки, зможуть стати на облік по безробіттю за спрощеною процедурою - через додаток або портал Дія.