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В Украине упростили процедуру регистрации рождения и смерти в условиях войны

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Киев, Пятница 01 июля 2022 12:53
В Украине упростили процедуру регистрации рождения и смерти в условиях войны Фото: порядок регистрации рождения и смерти через суд успростили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Верховная рада упростила порядок регистрации фактов рождения и смерти через суд в условиях войны и чрезвычайного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Соответствующий законопроект №7310 во втором чтении поддержали 264 народных депутата. Документ вносит изменения в Гражданский процессуальный кодекс.

Заявление об установлении факта рождения или смерти человека в пределах территории, где действует военное или чрезвычайное положение, может быть подано родителями, родственниками или их представителями в любой суд Украины, независимо от места жительства заявителя.

Суд будет рассматривать такие дела безотлагательно, а одобренное решение подлежит немедленному исполнению.

При этом решение суда об установлении факта рождения или смерти лица может быть обжаловано в общем порядке, установленном Гражданским процессуальным Кодексом.

Напомним, что с 1 июля в Украине растаможка авто снова станет платной, также возвращаются пошлины на другие импортные товары.

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