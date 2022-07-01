В Украине упростили процедуру регистрации рождения и смерти в условиях войны

Верховная рада упростила порядок регистрации фактов рождения и смерти через суд в условиях войны и чрезвычайного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Соответствующий законопроект №7310 во втором чтении поддержали 264 народных депутата. Документ вносит изменения в Гражданский процессуальный кодекс.

Заявление об установлении факта рождения или смерти человека в пределах территории, где действует военное или чрезвычайное положение, может быть подано родителями, родственниками или их представителями в любой суд Украины, независимо от места жительства заявителя.

Суд будет рассматривать такие дела безотлагательно, а одобренное решение подлежит немедленному исполнению.

При этом решение суда об установлении факта рождения или смерти лица может быть обжаловано в общем порядке, установленном Гражданским процессуальным Кодексом.