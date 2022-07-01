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В Україні спростили процедуру реєстрації народження та смерті в умовах війни

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Київ, П'ятниця 01 липня 2022 12:53
В Україні спростили процедуру реєстрації народження та смерті в умовах війни Фото: порядок реєстрації народження та смерті через суд спростили (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Верховна рада спростила порядок реєстрації фактів народження та смерті через суд в умовах війни та надзвичайного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

Відповідний законопроект №7310 у другому читанні підтримали 264 народні депутати. Документ вносить зміни до Цивільного процесуального Кодексу.

Заява про встановлення факту народження або смерті людини в межах території, де діє військовий або надзвичайний стан, може бути передана батьками, родичами чи їх представниками до будь-якого суду України, незалежно від місця проживання заявника.

Суд буде розглядати такі справи невідкладно, а схвалене рішення підлягає негайному виконанню.

При цьому рішення суду про встановлення факту народження або смерті особи може бути оскаржено у загальному порядку, встановленому Цивільним процесуальним Кодексом.

Нагадаємо, що з 1 липня в Україні розмитнення авто знову стане платним, також повертаються мита на інші імпортні товари.

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