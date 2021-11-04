В Украине упростили процедуру получения паспорта несовершеннолетними заключенными
Фото: в Украине упростили процедуру получения паспорта несовершеннолетними заключенными (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине вступили в силу изменения в нормативные акты, упрощающие процедуру получения несовершеннолетними заключенными паспорта гражданина Украины. Отныне оформлять документ им будут помогать уполномоченные лица.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
"Ранее прокурорами систематически во время проверок выявлялись факты пребывания непаспортизированных детей в местах предварительного заключения", - пишет пресс-служба.
Из-за правовой неопределенности, администрация учреждений, в которых содержались несовершеннолетние - не имела полномочий содействовать в получении паспорта. В то же время после освобождения из места заключения - подростки были лишены возможности:
- регистрироваться по месту жительства;
- поступать в учебные заведения;
- трудоустраиваться;
- оформлять наследство;
- получать льготы.