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В Украине упростили процедуру получения паспорта несовершеннолетними заключенными

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Четверг 04 ноября 2021 22:46
В Украине упростили процедуру получения паспорта несовершеннолетними заключенными Фото: в Украине упростили процедуру получения паспорта несовершеннолетними заключенными (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине вступили в силу изменения в нормативные акты, упрощающие процедуру получения несовершеннолетними заключенными паспорта гражданина Украины. Отныне оформлять документ им будут помогать уполномоченные лица.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"Ранее прокурорами систематически во время проверок выявлялись факты пребывания непаспортизированных детей в местах предварительного заключения", - пишет пресс-служба.

Из-за правовой неопределенности, администрация учреждений, в которых содержались несовершеннолетние - не имела полномочий содействовать в получении паспорта. В то же время после освобождения из места заключения - подростки были лишены возможности:

  • регистрироваться по месту жительства;
  • поступать в учебные заведения;
  • трудоустраиваться;
  • оформлять наследство;
  • получать льготы.
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