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В Україні спростили процедуру отримання паспорту неповнолітніми в'язнями

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Четвер 04 листопада 2021 22:46
В Україні спростили процедуру отримання паспорту неповнолітніми в'язнями Фото: в Україні спростили процедуру отримання паспорту неповнолітніми в'язнями (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні набрали чинності зміни до нормативних актів, що спрощують процедуру отримання неповнолітніми ув’язненими паспорту громадянина України. Відтепер оформляти документ їм допомагатимуть уповноважені особи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"Раніше прокурорами систематично під час перевірок виявлялися факти перебування непаспортизованих дітей в місцях попереднього ув’язнення", - пише пресслужба.

Через правову невизначеність, адміністрація установ, у яких утримувалися неповнолітні - не мала повноважень сприяти в отриманні паспорту. Водночас після звільнення з місця ув’язнення - підлітки були позбавлені можливості:

  • реєструватися за місцем проживання;
  • вступати до навчальних закладів;
  • працевлаштовуватися;
  • оформлювати спадщину;
  • отримувати пільги.
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