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В Украине упростили получение выписки о месте жительства, - Минцифры

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Понедельник 06 июня 2022 18:56
В Украине упростили получение выписки о месте жительства, - Минцифры Фото: в Украине упростили получение выписки о месте жительства (diia.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинцы могут получить выписку о месте жительства по упрощенной процедуре при помощи портала "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.

"Цифровизировали одну из самых популярных справок среди украинцев - выписку о месте жительства. Ее уже можно получить на портале "Дія" всего за 1 минуту", - рассказал Федоров.

Для того, чтобы получить выписку необходимо:

  • авторизироваться на портале "Дія";
  • выбрать услугу "Выписка из реестра территориальной громады";
  • нажать "Получить выписку".

При этом министр отметил, что полученный электронный документ можно загрузить на портале и сохранить на смартфоне или удобном носителе.

Напомним, ранее стало известно, что в приложении "Дія" появится услуга "усыновление". Начиная с сегодняшнего дня можно уже подать заявку на первичную консультацию.

Также мы писали, что на портале "Дія" предприниматели могут воспользоваться новой услугой - єДекларація. Это документ, который на время военного положения заменит 374 вида разрешительных документов, необходимых для работы предпринимателей.

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