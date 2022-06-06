В Украине упростили получение выписки о месте жительства, - Минцифры

Украинцы могут получить выписку о месте жительства по упрощенной процедуре при помощи портала "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.

"Цифровизировали одну из самых популярных справок среди украинцев - выписку о месте жительства. Ее уже можно получить на портале "Дія" всего за 1 минуту", - рассказал Федоров.

Для того, чтобы получить выписку необходимо:

авторизироваться на портале "Дія";

выбрать услугу "Выписка из реестра территориальной громады";

нажать "Получить выписку".

При этом министр отметил, что полученный электронный документ можно загрузить на портале и сохранить на смартфоне или удобном носителе.