В Україні спростили отримання витягу про місце проживання, - Мінцифри

Українці зможуть отримати виписку про місце проживання за спрощеною процедурою за допомогою порталу "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова в Telegram.

"Цифровізували одну з найпопулярніших довідок серед українців - виписку про місце проживання. Її вже можна отримати на порталі "Дія" лише за 1 хвилину", - розповів Федоров.

Для того щоб отримати виписку необхідно:

авторизуватись на порталі "Дія";

вибрати послугу "Виписка з реєстру територіальної громади";

натиснути "Отримати виписку".

При цьому міністр зазначив, що отриманий електронний документ можна завантажити на порталі та зберегти на смартфоні чи зручному носії.