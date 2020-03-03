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В Україні спрощують видачу посвідчень моряка

Новини » Політика     03.03.2020 - 12:02
В Україні спрощують видачу посвідчень моряка
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Посвідчення моряка будуть видавати за принципом "єдиного вікна"

Кабінет міністрів України спрощує видачу посвідчень моряка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

За його словами, українські моряки більше не будуть стикатися з вимаганням та корупцією при видачі документів.

"Посвідчення особи моряка будуть видавати за принципом "єдиного вікна" - відкрито і прозоро. Сучасні центри обслуговування ДП "Моррічсервис" вже успішно працюють в Одесі, Ізмаїлі, Херсоні та Маріуполі", - зазначив Гончарук.

Прем'єр додав, що з 1 червня 2020-го року ці документи також будуть видавати і Центри надання адміністративних послуг. У майбутніх планах - запровадження електронного сервісу для моряків.

Нагадаємо, з 1 березня в Україні набули чинності зміни правил перетину кордону з Росією. Зокрема, громадяни України відтепер можуть перетинати кордон з РФ за наявності закордонного паспорта. Водночас українці зможуть в'їжджати до країни з Росії по внутрішньому паспорту.

У Кабміні нагадують про заборону перетину кордону з РФ через непідконтрольні уряду пункти пропуску на тимчасово окупованій території.

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