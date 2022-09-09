В Украине уникальная система ПВО. Военные объяснили, как можно ее улучшить

"Оптимальный и реалистичный вариант (защиты неба - ред.) уже организован. Мы фактически создали уникальную систему противовоздушной обороны, которой нет нигде в мире", - сказал он.

Игнат объяснил, что военные используют советские средства и разнообразные тактические приемы, чтобы защитить небо от российских ракет.

"Разработали систему оповещений. Противодействуем ракетам благодаря ЗРК, истребителям и плюс ПЗРК - по всей стране расставлены люди с переносными зенитно-ракетными комплексами, которые тоже должны реагировать и перехватывать ракеты. Есть визуальные посты наблюдения", - добавил спикер.

По его словам, усилить украинскую систему ПВО можно современным вооружением, к примеру, комплексами NASAMS и IRIS-T, которые обещали партнеры.

"К сожалению, того количества, которое нам пока планируют передать, будет мало. Хотя это будет первый шаг, когда партнеры передадут нам тяжелые комплексы ПВО западного образца", - подчеркнул Игнат.