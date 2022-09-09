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В Україні унікальна система ППО. Військові пояснили, як можна її покращити

Фото: речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Українські військові створили унікальну систему протиповітряної оборони. Проте її можна покращити сучасними комплексами.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Оптимальний та реалістичний варіант (захисту неба - ред.) вже організований. Ми фактично створили унікальну систему протиповітряної оборони, якої немає ніде в світі", - сказав він.

Ігнат пояснив, що військові використовують радянські засоби та різноманітні тактичні прийоми, щоб захистити небо від російських ракет.

"Розробили систему оповіщень. Протидіємо ракетам завдяки ЗРК, винищувачам і плюс ПЗРК - по всій країні розставлені люди з переносними зенітно-ракетними комплексами, які теж мають реагувати та перехоплювати ракети. Є візуальні пости спостереження", - додав речник.

За його словами, посилити українську систему ППО можна сучасним озброєнням, до прикладу, комплексами NASAMS та IRIS-T, які обіцяли партнери.

"На жаль, тої кількості, яку нам поки планують передати, буде мало. Хоча це буде перший крок, коли партнери передадуть нам важкі комплекси ППО західного зразка", - підкреслив Ігнат.

Нагадаємо, що надати Україні систему ППО IRIS-T обіцяла Німеччина, проте поки точного терміну передачі озброєння немає.

Також ми повідомляли, що Пентагон уклав контракт на закупівлю систем NASAMS для України. Оборонне відомство заявило, що Україна отримає їх у 2024 році.

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