В Україні зменшилася кількість безробітних

Кількість безробітних становить 303,9 тисяч - на 12 тисяч менше, ніж місяцем раніше

В Україні станом на 1 липня 2018 року кількість безробітних зменшилася і становить 303,9 тисяч. Про це в понеділок, 16 липня, повідомляє прес-центр Державної служби статистики.

Це більш ніж на 12 тисяч менше, ніж місяцем раніше - 316 тис. безробітних.



У країні в квітні-червні офіційний рівень безробіття зберігся на 1,2% до населення працездатного віку.

Кількість вакансій в червні склала 82,4 тисяч (4 людини претендують на 1 вакансію). Середній розмір допомоги на одного безробітного - 2 425 гривень.

Фото: рівень безробіття (www.ukrstat.gov.ua)

Нагадаємо, 25 червня Держстат повідомляв, що рівень безробіття в Україні поступово знижується і за підсумками першого кварталу становив 9,7% проти 9,9% кварталом раніше.