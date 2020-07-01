ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине вырос показатель активных больных COVID-19

Новости » Коронавирус     01.07.2020 - 13:06
В Украине вырос показатель активных больных COVID-19
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что медиков надо защищать больше всего

В Украине в середине апреля среди заболевших медики составляли пятую часть, а сейчас их 9,5%. Показатель заболеваемости COVID-19 сейчас составляет 58 человек на 100 тысяч населения.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

На совещании с Владимиром Зеленским заявили, что сейчас задействование аппаратов искусственной вентиляции легких довольно низкое - всего 6,5%.

"Любой больной должен получить всю необходимую помощь, но медикам надо защищать больше, ведь они - на передовой", - сказал глава государства.

Также указано, что правительство готовится ко второй волне эпидемии.

Ранее в Кабмине заявили, что могут усилить карантинные ограничения на уровне страны, если количество активных больных составит более 60 больных на 100 тыс. населения.

Напомним, по состоянию на 1 июля в Украине к ослаблению противоэпидемических мер не готовы Киев и еще 11 областей.

Отметим, в Минздраве назвали главное условие закрытия украинских курортов.

Также добавим, что за вчера заразились еще 664 человека и число инфицированных сокращается.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины медикиКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь