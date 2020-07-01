В Украине вырос показатель активных больных COVID-19

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что медиков надо защищать больше всего

В Украине в середине апреля среди заболевших медики составляли пятую часть, а сейчас их 9,5%. Показатель заболеваемости COVID-19 сейчас составляет 58 человек на 100 тысяч населения.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

На совещании с Владимиром Зеленским заявили, что сейчас задействование аппаратов искусственной вентиляции легких довольно низкое - всего 6,5%.

"Любой больной должен получить всю необходимую помощь, но медикам надо защищать больше, ведь они - на передовой", - сказал глава государства.

Также указано, что правительство готовится ко второй волне эпидемии.

Ранее в Кабмине заявили, что могут усилить карантинные ограничения на уровне страны, если количество активных больных составит более 60 больных на 100 тыс. населения.

Напомним, по состоянию на 1 июля в Украине к ослаблению противоэпидемических мер не готовы Киев и еще 11 областей.

Отметим, в Минздраве назвали главное условие закрытия украинских курортов.

Также добавим, что за вчера заразились еще 664 человека и число инфицированных сокращается.

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Автор: Анастасия Рокитна