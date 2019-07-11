В Украине уменьшилось число сторонников Сталина

В июне 2019 года среди украинцев преобладает негативное отношение к Сталину: 40% респондентов относится к нему с враждебностью, страхом или ненавистью, 25% относится безразлично и 16% - положительно (с уважением, симпатией или восхищением). Об этом свидетельствуют данные опроса КМІС.

По данным опроса, по сравнению с 2012 годом, в 2016-м положительное отношение к Сталину уменьшилось, и этот спад характерен для 2018-2019 годов.

"В основном, это связано с постепенным уменьшением доли тех, кто относится с уважением к Сталину", - считают социологи.

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Три четверти украинцев указали, что не хотели бы жить и работать при таком руководителе страны, как Сталин.

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Следует отметить, что украинцы относятся к Сталину гораздо хуже, чем жители России. По данным опросов "Левада-центра" положительно относятся к Сталину половина (52%) граждан РФ.

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Киевский международный институт социологии провел исследование с 24 мая по 7 июня 2019 года среди 2021 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, проведенного в июне 2018 года, две трети (66%) украинцев против восстановления Советского Союза.

Отметим, что по данным опроса Центра Разумкова, относительное большинство украинцев (48%) не хотели бы вернуться в Украину, какой она была до 2014 года: "нет" ответили 31% респондентов, "скорее нет" - 17%.