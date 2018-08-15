В Украине ухудшается ситуация с занятостью переселенцев, - МОМ

Летом доля трудоустроенных переселенцев снизилась до 42%

Международная организация по миграции (МОМ) констатирует ухудшение ситуации с занятостью внутренних переселенцев в Украине. Об этом говорится в исследовании представительства МОМ, передает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что на сегодня ситуация с занятостью переселенцев несколько ухудшилась по сравнению с предыдущим раундом исследования. В частности, в марте доля трудоустроенных переселенцев составила 48%, а в июне этот показатель снизился до 42%. В МОМ уточнили, что из этого числа 2% составляют самозанятые.

При этом, как отметили в МОМ, на момент проведения опроса 11% переселенцев активно искали работу и были готовы в течение двух недель начать работать.

"Однако подавляющее большинство тех, кто искал работу, сообщили о трудностях, которые возникали во время поиска. Эти трудности включали низкую оплату за предлагаемые вакансии, отсутствие или недостаток вакансий, отвечающих уровню квалификации, а также дискриминацию со стороны работодателей в связи со статусом переселенца или по возрасту", - отметили в представительстве.

По материалам исследования, уровень среднемесячного дохода у переселенцев значительно ниже, чем у среднестатистического украинца - 3640 гривен в период с января по сентябрь 2017 года.

"Украина переживает самый большой кризис, связанный с перемещением лиц в Европе, со времен событий на Балканах в 1990 году. Более 3,4 млн человек, пострадавших от конфликта в Украине, нуждаются в гуманитарной помощи", - отметил глава представительства МОМ в Украине Томас Лотар Вайс.

Напомним, ранее в Минсоцполитики рассказали о ситуации с выплатами пенсий переселенцам.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что возле Львова построят жилье для переселенцев из оккупированных Крыма и Донбасса. По проекту планируется строительство 110 особняков.