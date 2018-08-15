В Україні погіршується ситуація з зайнятістю переселенців, - МОМ

Влітку частка працевлаштованих переселенців знизилася до 42%

Міжнародна організація з міграції (МОМ) констатує погіршення ситуації з зайнятістю внутрішніх переселенців в Україні. Про це йдеться в дослідженні представництва МОМ, передає кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що на сьогодні ситуація із зайнятістю переселенців дещо погіршилася порівняно з попереднім раундом дослідження. Зокрема, в березні частка працевлаштованих переселенців становила 48%, а в червні цей показник знизився до 42%. У МОМ уточнили, що з цього числа 2% складають самозайняті.

При цьому, як відзначили в МОМ, на момент проведення опитування 11% переселенців активно шукали роботу і були готові протягом двох тижнів почати працювати.

"Однак переважна більшість тих, хто шукав роботу, повідомили про труднощі, які виникали під час пошуку. Ці труднощі включали низьку оплату за запропоновані вакансії, відсутність або нестачу вакансій, що відповідають рівню кваліфікації, а також дискримінацію з боку роботодавців у зв'язку зі статусом переселенця або за віком", - зазначили в представництві.

За матеріалами дослідження, рівень середньомісячного доходу у переселенців значно нижчий, ніж у середньостатистичного українця - 3640 гривень в період з січня по вересень 2017 року.

"Україна переживає найбільшу кризу, пов'язану з переміщенням осіб у Європі, з часів подій на Балканах в 1990 році. Понад 3,4 млн осіб, що постраждали від конфлікту в Україні, потребують гуманітарної допомоги", - зазначив голова представництва МОМ в Україні Томас Лотар Вайс.

Нагадаємо, раніше в Мінсоцполітики розповіли про ситуацію з виплатами пенсій переселенцям.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що біля Львова побудують житло для переселенців з окупованих Криму і Донбасу. За проектом планується будівництво 110 особняків.