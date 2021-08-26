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В Украине есть угроза вспышки коронавируса среди детей, - врач

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине 1 сентября начинается новый учебный год, который стартует в обычном режиме работы. Эксперт рассказала об угрозе вспышки коронавируса среди детей.

Об этом рассказала в комментарии РБК-Украина врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.

"Среди детей риск возникновения вспышки существует. Примером является ситуация в одном из детских лагерей (вспышка в лагере "Молодая гвардия" в Одессе, - ред.)", - сообщила она.

По ее словам, есть разговоры, чтобы вакцинировать всех детей. Для этого нужно подготовить нормативную базу, распорядительные документы, которые будут вводить эту вакцинацию.

Сейчас в Украине разрешено прививать детей от 12 лет. Но тех, у которых есть показания для этого: какие-то хронические заболевания, например.

Напомним, 17 августа в детском лагере "Молодая гвардия" в Одессе зафиксировали вспышку коронавируса. Болезнь подтвердили у 67 людей, часть детей госпитализировали, а лагерь закрыли на карантин.

Отметим, по факту вспышки коронавируса в Одессе в детском лагере "Молодая гвардия" открыто уголовное дело.

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