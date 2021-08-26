В Україні є загроза спалаху коронавірусу серед дітей, - лікар

В Україні 1 вересня розпочинається новий навчальний рік, який стартує у звичайному режимі роботи. Експерт розповіла про загрозу спалаху коронавірусу серед дітей.

Про це розповіла в коментарі РБК-Україна лікар-епідеміолог Людмила Мухарська.

"Серед дітей ризик виникнення спалаху існує. Прикладом є ситуація в одному з дитячих таборів (спалах у таборі "Молода гвардія" в Одесі, - ред.)", - повідомила вона.

За її словами, є розмови, щоб вакцинувати всіх дітей. Для цього потрібно підготувати нормативну базу, розпорядчі документи, які будуть вводити цю вакцинацію.

Зараз в Україні дозволено прищеплювати дітей від 12 років. Але тих, у яких є показання для цього: якісь хронічні захворювання, наприклад.