В Украине удержится пожарная опасность

В Украине 16 сентября ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, 16 сентября в Украине, кроме Карпат, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве и Киевской области 16 сентября сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Напомним, погода в Украине в понедельник, 16 сентября, будет сухой и облачной в большинстве регионов, на западе возможны дожди. Неделя в Украине начнется с прохладной и облачной погоды. Во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях ожидаются дожди. Средняя температура по области будет колебаться от +20 до +24, ночью от +6 до +12. На юге задержится теплая погода, днем от +24 до +27. В столице 16 сентября прогнозируется переменная облачность. Температура воздуха днем будет колебаться от +20 до +22, ночью термометры покажут от +9 до +11. Ветер юго-западный 7-12 м/сек.

Как сообщало РБК-Украина, в Украинском Гидрометцентре предупредили об ухудшении погоды во второй половине сентября и приход заморозков в центральные области и Карпаты. Заморозки возможны в горных районах, а также местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях.