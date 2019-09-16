В Україні утримається пожежна небезпека

В Україні 16 вересня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними УкрГідрометцентру, 16 вересня в Україні, крім Карпат, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві та Київській області 16 вересня утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Нагадаємо, погода в Україні у понеділок, 16 вересня, буде сухою та хмарною у більшості регіонів, на заході можливі дощі. Тиждень в Україні розпочнеться з прохолодної та хмарної погоди. У Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях очікуються дощі. Середня температура по областям коливатиметься від +20 до +24, вночі від +6 до +12. На півдні затримається тепла погода, вдень від +24 до +27. У столиці 16 вересня прогнозується мінлива хмарність. Температура повітря вдень коливатиметься від +20 до +22, вночі термометри покажуть від +9 до +11. Вітер південно-західний 7-12 м/с.

Як повідомляло РБК-Україна, в Українському Гідрометцентрі попередили про погіршення погоди у другій половині вересня та прихід заморозків у центральні області та Карпати. Заморозки можливі в гірських районах, а також місцями у Чернігівській, Сумській, Черкаській і Кіровоградській областях.