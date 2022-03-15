UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украине не удастся вступить в НАТО, народ начинает это понимать, - Зеленский

Автор: Александр Мороз

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине дали четко понять, что она не сможет вступить в НАТО. По его словам, украинский народ тоже начинает это понимать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на конференции Joint Expeditionary Force.

"Понятно, что Украина не является членом НАТО. Мы адекватные люди, понимаем. Годами мы слышали о якобы открытой двери, но также услышали, что нам туда не войти. И это правда и нужно это признавать. Рад, что наш народ начинает это понимать и рассчитывать на себя и наших партнеров, которые нам помогают", - отметил он.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что не видит смелости в НАТО для объединения ради Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийНАТОВойна России против Украины