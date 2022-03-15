Украине не удастся вступить в НАТО, народ начинает это понимать, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине дали четко понять, что она не сможет вступить в НАТО. По его словам, украинский народ тоже начинает это понимать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на конференции Joint Expeditionary Force.
"Понятно, что Украина не является членом НАТО. Мы адекватные люди, понимаем. Годами мы слышали о якобы открытой двери, но также услышали, что нам туда не войти. И это правда и нужно это признавать. Рад, что наш народ начинает это понимать и рассчитывать на себя и наших партнеров, которые нам помогают", - отметил он.
Напомним, ранее Зеленский заявлял, что не видит смелости в НАТО для объединения ради Украины.
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