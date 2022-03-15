Україні не вдасться вступити в НАТО, народ починає це розуміти, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні дали чітко зрозуміти, що вона не зможе вступити до НАТО. За його словами, український народ теж починає це розуміти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на конференції Joint Expeditionary Force.

"Зрозуміло, що Україна не є членом НАТО. Ми адекватні люди, розуміємо. Роками ми чули про нібито відкриті двері, але також почули, що нам туди не увійти. І це правда і потрібно це визнавати. Радий, що наш народ починає це розуміти і розраховувати на себе і наших партнерів, які нам допомагають", - зазначив він.

Нагадаємо, що раніше Зеленський заявляв, що не бачить сміливості в НАТО для об'єднання заради України.

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