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В Украине на учете находятся почти 1,5 млн переселенцев, - Минсоцполитики

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Украина, Вторник 25 мая 2021 07:11
В Украине на учете находятся почти 1,5 млн переселенцев, - Минсоцполитики Фото: меньше всего переселенцев учтено в Тернопольской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

По состоянию на 24 мая в Украине на учете находятся 1 467 720 внутренне перемещенных лиц из временно оккупированных территорий. Речь идет о Донецкой, Луганской областях и АР Крым.

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

По состоянию на 24 мая 2021 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, взято на учет 1 467 720 переселенцев.

Больше всего внутренне перемещенных лиц находятся на учете в Донецкой (513 324 человека) и Луганской областях (283 665), а также в Киеве (164 678 человек).

В то же время меньше всего переселенцев учтено в Тернопольской области - 2 155 человек, Буковине - 2 411 и Ровенщине - 3 041.

Ранее сообщалось, что в течение года на портале "Дия" запустят возможность переоформления справки переселенца для временно перемещенных лиц из оккупированных территорий. Для жителей Крыма и ОРДЛО уже запущена пилотная услуга "виртуальный номер".

Кроме того, в Украине с 17 мая начался прием заявлений на льготную ипотеку для переселенцев, которую финансирует немецкий банк KfW. Заявление можно подать двумя способами.

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