В Украине на учете находятся почти 1,5 млн переселенцев, - Минсоцполитики

По состоянию на 24 мая в Украине на учете находятся 1 467 720 внутренне перемещенных лиц из временно оккупированных территорий. Речь идет о Донецкой, Луганской областях и АР Крым.

По состоянию на 24 мая 2021 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, взято на учет 1 467 720 переселенцев.

Больше всего внутренне перемещенных лиц находятся на учете в Донецкой (513 324 человека) и Луганской областях (283 665), а также в Киеве (164 678 человек).

В то же время меньше всего переселенцев учтено в Тернопольской области - 2 155 человек, Буковине - 2 411 и Ровенщине - 3 041.