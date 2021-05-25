В Україні на обліку перебуває майже 1,5 млн переселенців, - Мінсоцполітики
Станом на 24 травня в Україні на обліку перебувають 1 467 720 внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій. Йдеться про Донецьку, Луганську області та АР Крим.
Станом на 24 травня 2021 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 467 720 переселенців.
Найбільше внутрішньо переміщених осіб перебувають на обліку в Донецькій (513 324 особи) та Луганській областях (283 665), а також у Києві (164 678 осіб).
Водночас найменше переселенців обліковано в Тернопільській області - 2 155 осіб, Буковині - 2 411 та Рівненщині - 3 041.
Раніше повідомлялось, що протягом року на порталі "Дія" запустять можливість переоформлення довідки переселенця для тимчасово переміщених осіб з окупованих територій. Для жителів Криму і ОРДЛО вже запущено пілотну послугу "віртуальний номер".
Крім того, в Україні з 17 травня розпочався прийом заяв на пільгову іпотеку для переселенців, яку фінансує німецький банк KfW. Заяву можна подати двома способами.