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В Україні на обліку перебуває майже 1,5 млн переселенців, - Мінсоцполітики

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Україна, Вівторок 25 травня 2021 07:11
В Україні на обліку перебуває майже 1,5 млн переселенців, - Мінсоцполітики Фото: найменше переселенців обліковано в Тернопільській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Станом на 24 травня в Україні на обліку перебувають 1 467 720 внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій. Йдеться про Донецьку, Луганську області та АР Крим.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Станом на 24 травня 2021 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 467 720 переселенців.

Найбільше внутрішньо переміщених осіб перебувають на обліку в Донецькій (513 324 особи) та Луганській областях (283 665), а також у Києві (164 678 осіб).

Водночас найменше переселенців обліковано в Тернопільській області - 2 155 осіб, Буковині - 2 411 та Рівненщині - 3 041.

Раніше повідомлялось, що протягом року на порталі "Дія" запустять можливість переоформлення довідки переселенця для тимчасово переміщених осіб з окупованих територій. Для жителів Криму і ОРДЛО вже запущено пілотну послугу "віртуальний номер".

Крім того, в Україні з 17 травня розпочався прийом заяв на пільгову іпотеку для переселенців, яку фінансує німецький банк KfW. Заяву можна подати двома способами.

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