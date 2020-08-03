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В Україні прогнозують появу колективного імунітету від коронавірусу через рік

Київ, Понеділок 03 серпня 2020 12:09
В Україні прогнозують появу колективного імунітету від коронавірусу через рік
Фото: люди у масках (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Наразі ситуація з COVID-19 залишається стабільно важкою і набуває затяжного характеру

Учені Київського політехнічного інституту заявили, що поширення коронавірусу в Україні може бути уповільнений лише в результаті поступової появи колективного імунітету приблизно у 60–70% населення. Природний плин цього процесу може відбуватися протягом року.

Про це йдеться в дослідженні вчених.

Як повідомляється, наразі ситуація залишається стабільно важкою і набуває затяжного характеру. Мобільність коронавірусної інфекції зросла до 150% у порівнянні з початком року.

За умови збереження характеру зростання кількості ПЛР-тестів кількість виявлених хворих людей в Україні на кінець серпня 2020 року сягне рівня приблизно 110–115 тисяч.

Вчені також зазначають, що за темпами приросту кількості інфікованих осіб Україна, у порівнянні з країнами Європи, має досить негативну тенденцію.

Колективний імунітет від COVID-19 також може бути пришвидшений в результаті масової вакцинації населення. Однак на думку вчених, наразі це є важко передбачуваним явищем.

Нагадаємо, Україна отримає від ВООЗ вакцину від коронавірусу для 20% населення.

Крім того, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна бути однією з перших, хто отримає вакцину від коронавірусу.

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