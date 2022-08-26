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В Украине почти тысяча школ уже имеют Wi-Fi в укрытиях, - Федоров

Фото: Министр цифровой трансформации Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Украине более четырех тысяч школ подали заявку на подключение Wi-Fi в укрытиях. Из них почти тысяча - уже имеют доступ к интернету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вицепремьера - министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"4032 школы подали заявки на участие в программе "Wi-Fi в укрытиях". 962 заведения уже имеют интернет в укрытиях, другие - получат его уже скоро", - отметил чиновник.

Федоров подчеркнул, что чтобы получить оборудование для Wi-Fi, представителю учебного заведения необходимо заполнить онлайн-форму.

В свою очередь владельцы телеком-бизнеса могут оформить заявку, перейдя по ссылке.

Напомним, в Украине запустили проект по оснащению укрытий в учебных заведениях скоростным интернетом.

Ранее мы писали о том, что для учителей разработали алгоритм действий во время воздушной тревоги.

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