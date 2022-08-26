В Україні майже тисяча шкіл вже мають Wi-Fi в укриттях, - Федоров

В Україні понад чотири тисячі шкіл подали заявку на підключення Wi-Fi в укриттях. Із них майже тисяча - вже мають доступ до інтернету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віцепрем'єра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Своєю чергою власники телеком-бізнесу можуть оформити заявку, перейшовши за посиланням .

Федоров наголосив, що аби отримати обладнання для Wi-Fi, представнику навчального закладу необхідно заповнити онлайн-форму .

"4032 школи подали заявки на участь у програмі "Wi-Fi в укриттях". 962 заклади освіти вже мають інтернет в укриттях, інші - отримають його вже невдовзі", - зазначив посадовець.

Нагадаємо, в Україні запустили проєкт з оснащення укриттів у навчальних закладах швидкісним інтернетом.

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