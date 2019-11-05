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В Украине три области подключены к отоплению на 100%

Новости » Общество     05.11.2019 - 17:39
В Украине три области подключены к отоплению на 100%
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Отопление всех объектов социального и жилищного фонда начато в Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях

В Украине по состоянию на 5 ноября к отоплению подключено 88,9% объектов жилищного фонда и 92,8% социального фонда. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины в Facebook.

Сообщается, что полностью отопление объектов социального и жилищного фонда началось в Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Также на 100% отопление жилищного фонда подключено в Черниговской области. 99% жилых домов отапливается в Волынской, Донецкой, Житомирской, Полтавской, Ровенской и Сумской областях.

Ранее РБК-Украина сообщало, что со 2 ноября Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища (ПХГ). Согласно данным "Укртрансгаз", тбор газа аза в ПХГ составил 19,4 млн кубометров, в то время как закачка газа не осуществлялась. Максимальный объем газа в ПХГ составляет 21 783,7 млн кубометров.

Также сообщалось, что в этом году в украинские газохранилища закачано рекордное количество газа для обеспечения отопительного сезона. По словам министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, закачано больше чем 21,7 млрд кубов газа.

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Новости Украины отопительный сезонгаз
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