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В Україні три області підключені до опалення на 100%

Новини » Суспільство     05.11.2019 - 17:39
В Україні три області підключені до опалення на 100%
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Опалення всіх об'єктів соціального та житлового фонду розпочато в Закарпатській, Івано-Франківській і Тернопільській областях

В Україні станом на 5 листопада до опалення підключено 88,9% об'єктів житлового фонду та 92,8% соціального фонду. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад і територій України у Facebook.

Повідомляється, що повністю опалення об'єктів соціального та житлового фонду почалося в Закарпатській, Івано-Франківській і Тернопільській областях. Також на 100% опалення житлового фонду підключено в Чернігівській області. 99% житлових будинків опалюється у Волинській, Донецькій, Житомирській, Полтавській, Рівненській та Сумській областях.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що з 2 листопада Україна припинила закачування газу в підземні сховища (ПСГ). Згідно з даними "Укртрансгаз", тбор газу аза в ПСГ становив 19,4 млн кубометрів, в той час як закачування газу не здійснювалася. Максимальний обсяг газу в ПСГ становить 21 783,7 млн кубометрів.

Також повідомлялося, що в цьому році в українські газосховища закачано рекордну кількість газу для забезпечення опалювального сезону. За словами міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля, закачано більше ніж 21,7 млрд кубів газу.

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