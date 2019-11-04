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Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища

Новости » Экономика     04.11.2019 - 13:48
Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища
Иллюстративное фото (УНИАН)

К началу ноября в хранилищах находилось 21,8 млрд кубометров газа

Украина со 2 ноября 2019 года прекратила закачку газа в подземные хранилища (ПХГ). Об этом свидетельствуют оперативные данные, размещенные на сайте "Укртрансгаза".

По данным компании, 2 ноября отбор газа аза в ПХГ составил 19,4 млн кубометров, в то время как закачка газа не осуществлялась.

Максимальный объем газа в ПХГ Украины был на 31 октября 2019 года - 21 783,7 млн кубометров.

Отбор газа из хранилищ начался 1 ноября, когда закачано в хранилища 4,11 млн кубометров, отобрано - 8,9 млн кубометров. При этом до этой даты отбора газа из хранилищ не было.

Напомним, Украина перед началом отопительного сезона закачала в хранилища рекордный за десять лет объем газа. Объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины по состоянию 25 октября 2019 года достигли 21,6 млрд кубометров.

Ранее министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что в случае прекращения транзита российского газа по территории Украины с 1 января 2020 года Украина должна обеспечить себя газом из подземных хранилищ.

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