ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Названа причина высокого уровня загрязнения воздуха в Киеве

Киев, Среда 20 января 2021 16:33
Названа причина высокого уровня загрязнения воздуха в Киеве
Фото: загрязнение воздуха в Киеве
Автор: Андрей Козловский

В Киеве зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха. Местная власть назвала причиной активную работу котловых систем в частном секторе из-за похолодания.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По состоянию на 20 января есть превышение разовых концентраций твердых частиц (пыли PM1, PM2,5).

Лаборатория КАРС провела замеры воздуха и зафиксировала превышение показателей продуктов горения в 2 раза. Резкий запах гари ощущается в разных районах Киева.

"Сейчас погодные условия способствуют накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Данные погодные условия препятствуют перемешиванию атмосферных слоев воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли", - объяснил и. о. начальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко.

По его данным, из-за похолодания местные жители начали сжигать, в том числе мусор с пластиком.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в Киеве показатели вредных веществ превышают допустимую норму в 2-7 раз.

Отметим, также сильное загрязнение воздуха в Киеве фиксировали в конце ноября.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество загрязнение воздуха

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь