В Украине третья волна COVID, страна превзошла максимумы за всю историю пандемии, - KSE

Вместе с тем, по его словам, ситуация в Укране не самая плохая, другие страны показывали и гораздо более высокие показатели, чем есть сейчас в стране.

"В Украине третья волна и она является самой большой сейчас. Уже не только побила свои собственные рекорды, побила рекорды исторического максимума континента (по уровню заболеваемости, - ред.). Украина уже превзошла континентальные максимумы за всю историю пандемии", - заявил он.