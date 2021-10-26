В Украине третья волна COVID, страна превзошла максимумы за всю историю пандемии, - KSE
В Украине третья волна коронавируса. Страна превзошла континентальные максимумы за всю историю пандемии.
Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию.
Вместе с тем, по его словам, ситуация в Укране не самая плохая, другие страны показывали и гораздо более высокие показатели, чем есть сейчас в стране.
"В Украине третья волна и она является самой большой сейчас. Уже не только побила свои собственные рекорды, побила рекорды исторического максимума континента (по уровню заболеваемости, - ред.). Украина уже превзошла континентальные максимумы за всю историю пандемии", - заявил он.
Напомним, США внесли Украину в список стран с самым высоким уровнем COVID-опасности.
Отметим, в Украине за минувшие сутки обнаружили 19 120 новых заражений коронавирусом, а также 734 смерти.