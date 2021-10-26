В Україні третя хвиля COVID, країна перевершила максимуми за всю історію пандемії, - KSE
В Україну третя хвиля коронавірусу. Країна перевершила континентальні максимуми за всю історію пандемії.
Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію.
Разом з тим, за його словами, ситуація в Украні не найгірша, інші країни показували і набагато вищі показники, ніж є зараз в країні.
"В Україні третя хвиля і вона є найбільшою зараз. Вже не тільки побила свої власні рекорди, побила рекорди історичного максимуму континенту (по рівню захворюваності, - ред.). Україна вже перевершила континентальні максимуми за всю історію пандемії", - заявив він.
Нагадаємо, США внесли Україну у список країн з найвищим рівнем COVID-небезпеки.
Зазначимо, в Україні за минулу добу виявили 19 120 нових заражень коронавірусом, а також 734 смерті.