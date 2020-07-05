В Украине в тестовом режиме откроют один детский лагерь

Работа других детских лагерей и в дальнейшем будет запрещена
В Херсонской области откроют детский лагерь в тестовом режиме. Заведение будет работать с соблюдением требований, разработанных в Министерстве здравоохранения.
Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".
По словам Ляшко, министерство прописало специальные нормы для работы детских лагерей в условиях пандемии коронавируса.
"Думаю, в Херсонской области, одной из первых, сделаем пилот, попробуем открыть смену отдыха, не более 14 дней, для детей из области", - заявил он.
При этом, работа других детских лагерей запрещена до 31 июля, то есть до завершения действия адаптивного карантина.
"Причины в том, что во время организованного отдыха детей часто происходят не только вспышки капельной инфекции, но и достаточное количество острых кишечных инфекций", - добавил Ляшко.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поручил правительству провести аудит летних детских лагерей в Украине.
Автор: Дмитрий Левицкий