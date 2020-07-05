В Україні у тестовому режимі відкриють один дитячий табір

У Херсонській області відкриють один дитячий табір у тестовому режимі. Заклад працюватиме з дотриманням вимог, які розробили у Міністерстві охорони здоров'я.

Про це розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами Ляшка, міністерство прописало спеціальні норми для роботи дитячих таборів в умовах пандемії коронавірусу.

"Думаю, в Херсонській області, одній з перших, зробимо пілот, спробуємо відкрити зміну відпочинку, не більше 14 днів, для дітей з області", - заявив він.

При цьому, робота інших дитячих таборів заборонена до 31 липня, тобто до завершення дії адаптивного карантину.

"Причини в тому, що під час організованого відпочинку дітей часто відбуваються не тільки спалахи крапельної інфекції, але й достатня кількість гострих кишкових інфекцій", - додав Ляшко.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський доручив уряду провести аудит літніх дитячих таборів в Україні.