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В Украине в тестовом режиме откроют один детский лагерь

Новости » Коронавирус     05.07.2020 - 19:00
В Украине в тестовом режиме откроют один детский лагерь
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Работа других детских лагерей и в дальнейшем будет запрещена

В Херсонской области откроют детский лагерь в тестовом режиме. Заведение будет работать с соблюдением требований, разработанных в Министерстве здравоохранения.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Ляшко, министерство прописало специальные нормы для работы детских лагерей в условиях пандемии коронавируса.

"Думаю, в Херсонской области, одной из первых, сделаем пилот, попробуем открыть смену отдыха, не более 14 дней, для детей из области", - заявил он.

При этом, работа других детских лагерей запрещена до 31 июля, то есть до завершения действия адаптивного карантина.

"Причины в том, что во время организованного отдыха детей часто происходят не только вспышки капельной инфекции, но и достаточное количество острых кишечных инфекций", - добавил Ляшко.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поручил правительству провести аудит летних детских лагерей в Украине.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныХерсонская областьлагерьКоронавирус
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