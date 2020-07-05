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В Україні у тестовому режимі відкриють один дитячий табір

Новини » Коронавірус     05.07.2020 - 19:00
В Україні у тестовому режимі відкриють один дитячий табір
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Робота інших дитячих таборів й надалі буде заборонена

У Херсонській області відкриють один дитячий табір у тестовому режимі. Заклад працюватиме з дотриманням вимог, які розробили у Міністерстві охорони здоров'я.

Про це розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами Ляшка, міністерство прописало спеціальні норми для роботи дитячих таборів в умовах пандемії коронавірусу.

"Думаю, в Херсонській області, одній з перших, зробимо пілот, спробуємо відкрити зміну відпочинку, не більше 14 днів, для дітей з області", - заявив він.

При цьому, робота інших дитячих таборів заборонена до 31 липня, тобто до завершення дії адаптивного карантину.

"Причини в тому, що під час організованого відпочинку дітей часто відбуваються не тільки спалахи крапельної інфекції, але й достатня кількість гострих кишкових інфекцій", - додав Ляшко.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський доручив уряду провести аудит літніх дитячих таборів в Україні.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниХерсонская областьлагерьКоронавірус
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