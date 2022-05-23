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В Украине теперь можно одновременно оформить заграничный и внутренний паспорта

Фото: в Украине теперь можно одновременно оформить заграничный и внутренний паспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

С понедельника, 23 мая, в Украине запустили услугу одновременного оформления внутреннего и заграничного паспортов. Документы можно получить начиная с 14-ти лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

"С сегодняшнего дня можно получить услугу одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта", - говорится в сообщении.

В МВД подчеркнули, что основаниями для получения услуги являются:

  • оформления ID-карты впервые в 14 лет;
  • при потере документов или их обмена в связи с изменением персональных данных;

Получить услугу оформления одновременного внутреннего и заграничного паспортов можно в:

  • подразделениях ГМС;
  • центрах обслуживания "Паспортный сервис";
  • ЦПАУ.

Стоимость получения документов в течение 20 рабочих дней составляет 1105 гривен, при этом в течение 7 рабочих дней - 1583 гривны.

"В случае оформления в 14 лет впервые оплачивается только услуга оформления загранпаспорта", - говорится в сообщении.

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что проведение эксперимента предлагается установить в течение двух лет.

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УкраинаМинистерство внутренних дел Украины