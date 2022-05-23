В Украине теперь можно одновременно оформить заграничный и внутренний паспорта

"С сегодняшнего дня можно получить услугу одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта", - говорится в сообщении.

В МВД подчеркнули, что основаниями для получения услуги являются:

оформления ID-карты впервые в 14 лет;

при потере документов или их обмена в связи с изменением персональных данных;

Получить услугу оформления одновременного внутреннего и заграничного паспортов можно в:

подразделениях ГМС;

центрах обслуживания "Паспортный сервис";

ЦПАУ.

Стоимость получения документов в течение 20 рабочих дней составляет 1105 гривен, при этом в течение 7 рабочих дней - 1583 гривны.

"В случае оформления в 14 лет впервые оплачивается только услуга оформления загранпаспорта", - говорится в сообщении.