В Україні тепер можна одночасно оформити закордонний і внутрішній паспорти

З понеділка, 23 травня, в Україні запустили послугу одночасного оформлення внутрішнього та закордонного паспортів. Документи можна отримати починаючи з 14-ти років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.
"Відсьогодні можна отримати послугу одночасного оформлення ID-карти і закордонного паспорта", - йдеться в повідомленні.
У МВС підкреслили, що підставами для отримання послуги є:
Отримати послугу оформлення одночасного внутрішнього і закордонного паспортів можна в:
Вартість отримання документів протягом 20 робочих днів становить 1105 гривень, при цьому протягом 7 робочих днів - 1583 гривні.
"У разі оформлення в 14 років вперше оплачується тільки послуга оформлення закордонного паспорта", - йдеться в повідомленні.
Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив, що проведення експерименту пропонується встановити протягом двох років.