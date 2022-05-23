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В Україні тепер можна одночасно оформити закордонний і внутрішній паспорти

Фото: в Україні тепер можна одночасно оформити закордонний і внутрішній паспорти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

З понеділка, 23 травня, в Україні запустили послугу одночасного оформлення внутрішнього та закордонного паспортів. Документи можна отримати починаючи з 14-ти років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

"Відсьогодні можна отримати послугу одночасного оформлення ID-карти і закордонного паспорта", - йдеться в повідомленні.

У МВС підкреслили, що підставами для отримання послуги є:

  • оформлення ID-карти вперше в 14 років;
  • при втраті документів або їх обміну у зв'язку зі зміною персональних даних;

Отримати послугу оформлення одночасного внутрішнього і закордонного паспортів можна в:

  • підрозділах ДМС;
  • центрах обслуговування "Паспортний сервіс";
  • ЦНАП.

Вартість отримання документів протягом 20 робочих днів становить 1105 гривень, при цьому протягом 7 робочих днів - 1583 гривні.

"У разі оформлення в 14 років вперше оплачується тільки послуга оформлення закордонного паспорта", - йдеться в повідомленні.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив, що проведення експерименту пропонується встановити протягом двох років.

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