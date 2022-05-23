ru ua
Пн, 23 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні тепер можна одночасно оформити закордонний і внутрішній паспорти

Новость на русском →
Київ, Понеділок 23 травня 2022 15:01
В Україні тепер можна одночасно оформити закордонний і внутрішній паспорти Фото: в Україні тепер можна одночасно оформити закордонний і внутрішній паспорти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

З понеділка, 23 травня, в Україні запустили послугу одночасного оформлення внутрішнього та закордонного паспортів. Документи можна отримати починаючи з 14-ти років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

"Відсьогодні можна отримати послугу одночасного оформлення ID-карти і закордонного паспорта", - йдеться в повідомленні.

У МВС підкреслили, що підставами для отримання послуги є:

  • оформлення ID-карти вперше в 14 років;
  • при втраті документів або їх обміну у зв'язку зі зміною персональних даних;

Отримати послугу оформлення одночасного внутрішнього і закордонного паспортів можна в:

  • підрозділах ДМС;
  • центрах обслуговування "Паспортний сервіс";
  • ЦНАП.

Вартість отримання документів протягом 20 робочих днів становить 1105 гривень, при цьому протягом 7 робочих днів - 1583 гривні.

"У разі оформлення в 14 років вперше оплачується тільки послуга оформлення закордонного паспорта", - йдеться в повідомленні.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив, що проведення експерименту пропонується встановити протягом двох років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Міністерство внутрішніх справ України
NEWS
Є винятки. Хто може виїхати за кордон, незважаючи на заборону для чоловіків
Є винятки. Хто може виїхати за кордон, незважаючи на заборону для чоловіків
DAILY
Ігор Колихаєв: Херсонці перебувають у стані очікування, ми чекаємо визволення
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Колихаєв: Херсонці перебувають у стані очікування, ми чекаємо визволення